沙国女性首登国际太空站

（法新社华盛顿22日电） 载有两名沙乌地阿拉伯太空人的太空探索科技公司（SpaceX）太空船今天与国际太空站（ISS）对接，这是民间太空基础设施开发商「公理太空公司」私人旅行任务的一环。

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乳癌研究人员巴纳威（Rayyanah Barnawi）成为首位上太空的沙乌地女性；参加任务的还包括沙乌地阿拉伯皇家空军（Royal Saudi Air Force）战斗机飞行员卡尼（Ali Al-Qarni）。

巴纳威说：「在外太空跟各位打招呼，我在这里不仅代表自己，也代表家乡每个人、这个地区每个人的希望和梦想。」

任务指挥官、曾任美国国家航空暨太空总署（NASA）太空人的惠特森（Peggy Whitson）表示：「我们真的很高兴来到这里。」

「这是一次很棒的发射，一次很棒的旅程，我们在上升的过程中玩得很开心，我们很高兴能在这里完成很多工作。」

第4名成员是美国田纳西州商人肖夫纳（John Shoffner）。

对接后大约两个小时，这4人组进入国际太空站，加入已经在那里的7名太空人行列。

太空探索科技公司（SpaceX）火箭昨天从美国佛罗里达州发射升空，经过约16小时后，飞抵国际太空站。

民间太空基础设施开发商公理太空公司（Axiom Space）这项名为公理2号（Ax-2）的任务，是继2022年4月后，第2趟完全私人前往国际太空站的任务。公理2号团队将在太空站停留约10天，进行约20项实验。

© 2023 AFP