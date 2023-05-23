联合国：极端气候死亡数锐减 早期预警系统立大功

（法新社日内瓦22日电） 联合国世界气象组织今天表示，过去半世纪以来，与气候有关的灾难激增，尽管早期预警系统的进步有助于减少人员伤亡，但造成的经济损失却愈来愈大。

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世界气象组织（World Meteorological Organization）最新数据显示，1970年至2021年间，极端天气、气候及降水有关的事件导致1万1778起已通报的灾难。

这些灾难导致超过200万人丧命，并造成4.3兆美元经济损失。全球因极端气候丧命的人当中，每10人就有9人身处发展中国家。

世界气象组织秘书长塔拉斯（Petteri Taalas）指出，本月席卷缅甸及孟加拉的热带气旋摩卡（Mocha），证明了「最脆弱的族群如何不幸地蒙受天气、气候及降水相关灾害最猛烈的冲击」。

塔拉斯说：「过去，缅甸和孟加拉（在灾难中）都有数万人甚至数十万人丧命，多亏了早期预警及灾害管理，这些灾难性的死亡率如今已走入历史。」

世界气象组织表示，尽管早期预警系统的进步有助于减少人员伤亡，天气及气候相关灾难造成的经济损失仍持续攀升。

世界气象组织在声明中表示：「经济损失已然飙升，但在过去半个世纪里，早期预警及协调灾害管理的进步，已大幅减少人类死伤。」预期未来相关经济损失仍将呈现上升趋势。

© 2023 AFP