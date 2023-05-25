国际能源总署：太阳能投资将首度超越石油

（法新社巴黎25日电） 国际能源总署今天在报告中说，由于清洁能源支出超过化石燃料，预估今年太阳能投资将首度超越石油。

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虽然这是值得欢迎的发展，但国际能源总署（International Energy Agency, IEA）警告，化石燃料投资正在增加，而为了在2050年实现净零排放的目标，化石燃料的投资应该迅速下降。

国际能源总署执行董事比罗尔（Fatih Birol）在能源总署最新能源投资报告发布的声明中说：「清洁能源发展迅速，比许多人意识到的要快。」

他说：「这在投资趋势中很明显，清洁能源科技正在拉开与化石燃料的距离。」

根据能源总署的数据，今年清洁能源的投资预估将比2021年增加24%，到2023年将会超过1兆7000亿美元。同一时期的化石燃料投资增幅为15%。

仅在5年前，清洁能源和化石燃料的投资额是相等的。但在结合各种因素下，特别是石油和天然气的价格高昂和对供应的担忧，导致可再生能源的支出激增超前。

比罗尔说：「一个鲜明的例子是对太阳能的投资，它将首度超过石油生产的投资额。」

能源总署预估，今年对太阳能发电的投资将达到3800亿美元，而这笔投资主要用在太阳能光电板，而对石油勘探和开采的投资应会达到3700亿美元。

能源智库Ember的数据分析主管琼斯（Dave Jones）说：「这使得太阳能成为真正的能源超级强权。」

© 2023 AFP