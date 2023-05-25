瘫痪逾10年植入大脑脊髓介面 荷男靠意念恢复行走

（法新社巴黎24日电） 研究人员今天表示，一名男子下半身瘫痪10多年后，现在靠着意念控制，重拾平稳行走的能力，这全都是拜植入介面重新连结大脑和脊髓所赐。

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不愿透露姓氏的患者Gert-Jan说，这一医疗突破让他拥有先前「没有的自由」。

这位40岁的荷兰人因单车意外导致脊髓受伤后，双腿瘫痪十多年。根据发表在「自然」（Nature）期刊的研究，他使用一种新系统后，现在可以「自然」行走，无论是在地势不平处，或是爬楼梯都没问题。

这一进展是法国和瑞士研究人员努力十多年的成果。

这两个植入物搭建起研究人员所说的「数位桥梁」，能连接Gert-Jan因事故失去的大脑与脊髓之间连结。

去年这支团队展示，一种能传送电脉冲刺激腿部肌肉运动的脊髓植入物，让3名下半身瘫痪病人恢复了行走能力。

但装上这类装置，患者每次动腿都得按下按钮。

Gert-Jan表示，上述装置让他抓不到「自然步伐」的节奏。

而今天发表的这项最新研究，是将脊髓植入物与称为脑机介面（brain-computer interface）的科技结合，脑机介面植入大脑控制腿部动作区域的上方，利用根据人工智慧（AI）的演算法，即时解算大脑纪录。

脑机介面可由此得知病患想如何移动脚部，再透过可置于拐杖或小型背包的可携式装置，将算出的资料传输至脊髓植入物，病患即可靠着意念控制行走，不用他人协助就能办到。

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