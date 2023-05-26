狮子山共和国国家象徵 400年老树遭暴风雨吹倒

（法新社自由市25日电） 西非国家狮子山共和国的政府今天表示，首都自由市（Freetown）一棵有数百岁年龄、象徵国家历史的参天老树，在一场暴风雨中被吹倒。 狮子山共和国政府发出的声明指出，这棵70公尺高的吉贝木棉（Ceiba Pentandra），当地人亲切称为「棉花树」，昨天晚间在「狂风暴雨」中失去所有枝干，只剩巨大主干的底部。

广告 继续浏览后续

据估计，这棵树的年龄大约400年。狮子山共和国总统比欧（Julius Maada Bio）表示：「所有国人都会为失去像棉花树这样受尊崇的国家象徵，而伫足惋惜。」

「几世纪以来，它一直是我们国家引以自豪的标志，是日益茁壮庇护许多人的国家象徵。」

相传在美国独立战争中，为英方作战的奴隶赢得自由来到西非后，就在这棵树下祈祷。

这棵树也成为狮子山共和国钞票与邮票上的图案，前英国女王伊丽莎白二世（Elizabeth II）1961年来访时还到过树前。从那之后，这颗树一直是狮子山共和国的地标。

自由市的居民一直以来会到树下祈祷。近几十年来，这棵树耸立在一个繁忙的道路圆环旁，附近有国家博物馆、中央邮局和最高法院。

© 2023 AFP