马斯克旗下Neuralink称 已获准展开大脑晶片人体试验

（法新社旧金山26日电） 美国富豪马斯克旗下新创大脑晶片公司Neuralink今天表示，他们已获美国食品暨药物管理局（FDA）批准执行大脑晶片的人体试验，有望藉此治疗瘫痪、失明及精神相关疾病。

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Neuralink指出，美国食药管理局首次批准执行人体临床研究，是大脑晶片技术跨出「重要的第一步」，这项技术旨在让大脑直接与电脑连接。

Neuralink在推特（Twitter）发文：「很兴奋和大家分享，我们已获FDA批准，得以启动我们首次人体临床研究。」不过业者表示临床试验的招募作业还没开始。

根据Neuralink的介绍，他们已将约硬币大小的大脑晶片原型植入猴子的头骨中。在一次演示中，Neuralink展示几只猴子正在「玩」一些简单的电动，或透过大脑晶片在萤幕上移动游标。

马斯克表示，Neuralink会尝试利用大脑晶片，让失去这类能力的人恢复视力和活动能力，「我们会先从几乎无力控制肌肉的人开始…让他们能比有双手的人更迅速地操作手机。」

他说：「尽管听起来很神奇，但我们相信脊髓损伤的人有机会恢复全身功能。」

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