阿富汗伊朗争水权 边境爆冲突酿2死

（法新社喀布尔27日电） 阿富汗塔利班政权和伊朗为争夺水权起争端之际，塔利班当局说，双方军队今天在边境爆发冲突，造成两人丧生。

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伊朗警方也证实此一事件发生，但没有提供伤亡细节。伊朗梅尔通讯社（Mehr）报导，有一名伊朗边防警察被杀。

双方都指责对方先开枪。

尽管德黑兰和喀布尔有外交关系，但伊朗并不承认阿富汗塔利班政府，最近两国之间因水权争端关系紧张。

伊朗上周要求阿富汗尊重其「水权」，并指责上游大坝拦截，导致流入哈蒙湖（Hamun Lake）的水量受到限制，此湖泊位于两国共同边界上。

阿富汗则将河流水量减少归咎于气候因素。

海曼德河（Helmand River）源于阿富汗中部海曼德省山区，流经1000多公里注入两国边界上的哈蒙湖。

伊朗坚称，伊朗的水量配额是双方在1973年达成的合法协议，并要求塔利班领导人遵守这项协议。上周伊朗表示，德黑兰当局「保留」采取行动以解决争端的权利。

伊朗总统莱希（Ebrahim Raisi）本月18日巡视东南部希斯坦━俾路支省（Sistan-Baluchistan）干旱情况时，他说：「我警告阿富汗统治者，应立即给予希斯坦━俾路支省人民用水权。」 （译者：纪锦玲）

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