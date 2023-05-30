专家警告：人工智慧可能威胁人类存亡

（法新社巴黎30日电） 一群业界高管和专家今天警告，全球领导人应致力降低人工智慧（AI）技术所带来的「人类灭绝」风险。

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法新社报导，包括阿特曼（Sam Altman）在内的数十位专家连署了一份简短声明。声明称，应对AI带来的人类灭绝风险，应是「与应对疫情和核战同层级的全球优先要务」。阿特曼的公司OpenAI研发了ChatGPT聊天机器人。 ChatGPT可以依据简短指令编写文章、诗歌和对话，因此在去年底一炮而红。这个程式的巨大成功也吸引了AI领域数十亿美元的投资，但批评者和业界人士都发出了警告。

常见的担忧包括聊天机器人可能导致假消息充斥网路、带有偏见的演算法可能产出种族主义内容，AI驱动的自动化也可能摧毁整个产业等。 公布在非营利组织「人工智慧安全中心」（Center for AI Safety， CAIS）网页的这份最新声明并未详细说明AI可能带来的潜在生存威胁。

CAIS表示，这份「言简意赅的声明」旨在开启针对AI技术风险的讨论。

声明的数名签署人，包括被称为「人工智慧教父」的辛顿（Geoffrey Hinton），过去也曾提出类似警告。。

他们最大的担忧是所谓「通用人工智慧」（Artificial General Intelligence，AGI）的崛起，也就是具备人类认知能力的人工智慧。

他们害怕人类将失去对这些超智慧机器的掌控权。专家曾警告，这可能对物种和地球造成灾难性后果。

声明的连署人也包括来自AI领先企业谷歌（Google）和微软（Microsoft）的专家。

早在2个月前，亿万富豪马斯克（Elon Musk）和其他数百名专家也曾发表一封公开信，呼吁在确定安全无虞之前，暂缓AI研发工作。

然而，马斯克的信引来广泛批评。有人认为，信中关于社会和文明崩溃的警告太过夸大。

© 2023 AFP