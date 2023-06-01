世界气象组织首位女掌门 阿根廷籍气象学家出线

（法新社日内瓦1日电） 联合国世界气象组织（WMO）今天投票选出阿根廷籍气象学家索罗，成为该组织有史以来首位女秘书长，掌管WMO在追踪气候变迁方面的重要全球性角色。

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目前是联合国世界气象组织（World Meteorological Organization, WMO）副主席的索罗（Celeste Saulo），自2014年以来担任阿根廷气象局局长，在这次的大会投票中取得压倒性票数。

WMO在气候变迁方面的角色日益重要，59岁的索罗可能成为这项全球迫切议题方面知名的倡议家。

索罗当选后说：「在不平等和气候变迁变成全球最大威胁之际，WMO必须推动加强气象和水文服务，以保护人们和他们的经济，提供及时有效的服务与早期预警系统。」

「我的企图心是带领WMO迈向全体成员的声音能被同等倾听，以最脆弱者为优先，所采取的行动符合他们每一位的需求和特殊性。」

现任秘书长是芬兰籍气象学家塔拉斯（Petteri Taalas），他将于明年1月最多连任1次的4年任期届满时卸职，由索罗接任。（编译：刘淑琴/核稿：陈政一）

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