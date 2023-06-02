波音星际飞机一波三折 首次载人飞行再度延后

（法新社华盛顿1日电） 美国航太业巨擘波音公司（Boeing）的主管今天表示，「星际飞机」（Starliner）太空船的首次载人飞行任务再度延后，因为发现新的技术问题。

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麻烦不断的波音CST-100星际飞机飞行计画已经数度延期，最终原定7月21日试飞载人送上国际太空站（International Space Station）。

然而，波音的工程师在试验期间发现一些新问题，包括降落伞系统瑕疵，以及这架太空船广泛使用的线束胶带在某些情况下易燃。

波音经过内部商议后，决定放弃试飞，并向美国国家航空暨太空总署（NASA）通报新问题。波音是承包NASA合约，提供国际太空站运输服务。

波音副总裁兼计画经理纳比（Mark Nappi）在记者会上表示：「我们决定暂停载人飞行任务的预备工作，以修正这些问题。」波音并未提出新的试飞日期。

波音原本希望去年就让CST-100首次实现载人飞行任务，但最终只在去年5月首度让这架太空船成功抵达国际太空站，机上没有载人。

NASA在其太空梭（Space Shuttle）计画结束后不久，于2014年将打造往返国际太空站运输工具的合约分别签给波音和马斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX），两份合约价值都固定，分别是42亿美元（约新台币1289亿元）和26亿美元（约新台币798亿元）。

在空窗期间，美国曾经只能仰赖俄罗斯的联合号（Soyuz）火箭前往国际太空站。

SpaceX为此打造的「飞龙号」（Dragon）太空船在2020年试飞成功后，已开始为NASA提供运送太空人往返国际太空站的「计程车」服务。NASA如今希望能让波音的星际飞机认证为第2架这类服务工具。

© 2023 AFP