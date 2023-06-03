专家警告禽流感疫情空前 病毒正快速变异

（法新社巴黎3日电） 专家警告，造成世界各地鸟类禽流感病例数创新高的H5N1病毒正在迅速变异，呼吁各国加强对境内家禽接种疫苗。

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尽管专家对法新社强调，目前情况对人类构成的风险仍低；但他们指出，哺乳动物的禽流感病例正在显着上升，令人担忧。

H5N1病毒在1996年首度出现，原本大致仅限季节性流行。然而世界卫生组织（WHO）的动物流感研究合作中心主任韦比（Richard Webby）表示，2021年中期「出现某些变化」，导致禽流感病毒传染性大增。

此后，禽流感疫情变成全年无歇，并且扩散到新的地区，造成野鸟大量死亡、数千万只家禽遭到扑杀。

身兼美国曼菲斯市（Memphis）圣朱德儿童研究医院（St. Jude Children's Research Hospital）研究员的韦比告诉法新社，过去这段时间的世界禽流感疫情规模「绝对是」史上最大。

韦比领导的相关研究，成果本周发表在「自然通讯」（Nature Communications）期刊。当中显示，H5N1病毒从欧洲传播至北美洲，过程中快速变异。报告指出，病毒来到北美洲后毒性增强，意味可造成更危险的疾病。

研究人员还让一只雪貂感染其中一支新的禽流感病毒株。韦比说，他们意外发现雪貂脑部出现「大量」病毒，显示这支病毒株比前几支引发的疾病更严重。

韦比虽然强调，人类染上禽流感的风险仍然相当低；但H5N1病毒目前「并非停滞不变，而是正在变化」。「这的确使其加入一些基因特性、变得更像一种人类病毒的可能性增加，即便机率非常低。」

韦比还指出，被发现感染H5N1病毒的哺乳动物数量大增，是「非常、非常令人担忧的迹象」。

南美国家智利上周表示，今年初以来在北部海岸累计发现近9000只海狮、企鹅、水獭、鼠海豚和海豚死于禽流感。

大多数哺乳动物染上禽流感是因为吃了染疫的鸟类，但韦比说，西班牙一座貂场和南美洲沿岸海狮群出现「最令我们害怕」的迹象，也就是病毒可能正在哺乳动物之间传染。

韦比表示，若要让禽流感整体病例减少、进而降低人类感染风险，方法之一是各国对家禽施打疫苗。

中国、埃及和越南等少数国家已经推动过家禽接种禽流感疫苗，但其他许多国家因为考量部分地区的进口限制，以及担心接种过疫苗的鸟类仍染疫后可能成为破口，因此对于施打疫苗意兴阑珊。

不过，美国已在今年4月开始试验可能给予鸟类施打的几支禽流感候选疫苗。法国最近也表示，希望最快今年秋天开始推动家禽接种禽流感疫苗。（译者：张正芊/核稿：戴雅真）

© 2023 AFP