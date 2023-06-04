可可豆壳变身生物炭 对抗气候变迁有妙招

（法新社汉堡3日电） 在德国港口城市汉堡的一家红砖工厂，可可豆壳从一端进入后，会有一种具有对抗气候变迁潜力的神奇黑色粉末从另一端出来。

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这种物质称为「生物炭」，是透过在无氧室内将可可豆壳加热至摄氏600度制成。法新

这个过程锁定温室气体，最终产品可用作肥料，或用作生产「绿色」混凝土的成分。

专家说，虽然生物炭行业仍处于起步阶段，但这项技术提供一种从地球大气中去除碳的新方法。

根据联合国政府间气候变迁问题小组（IPCC）数据，每年人类制造的400亿公吨二氧化碳中，生物炭可能用来捕捉26亿公吨。

但扩大其使用仍然是个挑战。

Circular Carbon执行长史腾伦德（Peik Stenlund）在汉堡的生物炭工厂告诉法新社：「我们正在逆转碳循环。」

这座工厂是欧洲最大工厂之一，从邻近巧克力工厂的灰色管道网，收集用过的可可豆壳。

生物炭能锁住壳中的二氧化碳。

20世纪研究亚马逊盆地肥沃土壤的科学家重新发现生物炭之前，美洲原住民就会拿它来当肥料。

汉堡这间工厂笼罩在淡淡的巧克力味中，其最终产品倒入白色袋子，以颗粒形式出售给当地农民。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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