加拿大天气持续炎热 今夏野火季恐历来最严峻

（法新社渥太华5日电） 加拿大从太平洋到大西洋沿岸的大片森林和草原被烧成焦土后，官员今天警告，加国未来几个月将面临严峻的野火情势。

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目前加国境内约有2万6000人因大火而无家可归；12万人左右在过去一个月中某些时刻不得不逃离家园。

从最西部的卑诗省（British Columbia）到东岸的诺瓦斯科细亚省（Nova Scotia），迄今已烧毁约330万公顷的土地。

加国总理杜鲁道（Justin Trudeau）在记者会中表示：「我们的预测模型显示，今年整个夏季可能是特别严峻的野火季节。」

官员指出，最近几个月特别炎热干燥的天气，预计将持续到8月。

加国自然资源部长威金森（Jonathan Wilkinson）表示，如果目前趋势持续下去，「这很可能是…加拿大有史以来最严重的火灾季节」，目前火烧面积已经是史上平均数的10倍。

目前加拿大各地有413处野火正在燃烧，其中有249处被列为火势失控。 亚伯达（Alberta）、诺瓦斯科细亚和魁北克（Quebec）等3省已请求联邦援助。

威金森表示，野火延烧风险可能「在6月升高，而且全国各地整个夏季都会维持异常高的风险水准。这显示今年原本已是毁灭性的季节，很可能会变得更糟。」 （译者：纪锦玲）

© 2023 AFP