归还罕见恐龙化石 德国与巴西外交争端画上句点

（法新社巴西利亚5日电） 一桩研究人员非法运走化石引发的外交争端划上句点，因为德国将在南美洲发现的一块1.1亿年前罕见恐龙化石归还给巴西。

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这种名为「长鬃矛神龙」（Ubirajara jubatus）的小型恐龙长有原始羽毛，以及从肩部长出宛如长矛的杆状物。科学家对这种恐龙感到惊艳，并在2020年发表研究确认它是未知物种。

但这块化石很快引起科学和伦理上的丑闻，当时巴西研究人员指控这份研究报告背后的德国团队，非法将化石带离巴西。

官员表示，在僵持不下近3年后，德国外交部长贝尔伯克（Annalena Baerbock）率领的代表团，4日在访问巴西利亚时，将化石归还给巴西。

巴西科学与科技部今天在声明中说：「长鬃矛神龙是在南美洲发现第一种具羽毛状结构的非鸟类恐龙，这块化石已被送回巴西。」

由考古学家组成的一支团队，于1990年在巴西东北部的塞阿拉州（Ceara）发现这块化石。他们将化石带回德国研究，并将它搜藏在位于卡斯陆（Karlsruhe）的国立自然历史博物馆（State Museum of Natural History）中。

但巴西科学家在2020年12月将长鬃矛神龙订为新物种的论文发表后发声，称化石从巴西被非法带走。

巴西法律规定，在巴西发现的化石都归该国所有，外国研究人员若想将化石带出巴西，就必须与巴西机构合作研究。

科学家发起线上活动，呼吁将化石归还给巴西，并用「长鬃矛神龙属于巴西」（#UbirajarabelongstoBR）当主题标签发文。

巴西科学与科技部部长阿鲁达（Inacio Arruda）说：「如果没有巴西科学界的动员，我们不会成功。」

这块重11.5公斤的化石，现将存放在塞阿拉一间大学的古生物博物馆。

© 2023 AFP