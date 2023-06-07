北冰洋无冰恐比预期提早10年出现

（法新社巴黎6日电） 科学家今天表示，无论人类如何努力减少导致全球暖化的碳污染，北冰洋冰盖最快将在2030年代的夏季消失，比预期中提早了10年。

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科学家在线上期刊「自然通讯」（Nature Communications）发表的报告说，即使巴黎气候协定（Paris climate treaty）将全球暖化限制在摄氏1.5度范围内，也无法阻止北极大片浮冰在9月融化。

报告的共同作者、汉堡大学海洋学研究所（University of Hamburg's Institute of Oceanography）教授诺茨（Dirk Notz）告诉法新社说：「将北极夏季海冰作为景观和栖息地来保护，已经为时太晚了。」

「因为我们排放温室气体而导致气候系统损失，这将是第一个主要部分。」

随着时间的推移，冰盖的减少会对天气、人类和生态系统产生严重影响，这不仅冲击到北极地区，也对全球各地造成影响。

韩国浦项工科大学（Pohang University of Science and Technology ）研究员、报告的主要作者闵升基（Seung-Ki Min，音译）告诉法新社说：「永冻土层因温室气体融化，会加速全球变暖，而格陵兰（Greenland）冰盖的融化会导致海平面上升。」

厚达数公里的格陵兰冰盖，其所含冰冻水量足以将海平面抬升6公尺。

闵升基表示，2030年代（北冰洋）无冰的9月「要比联合国科学谘询机构政府间气候变迁问题小组（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）最近的预测提早了10年」。

联合国「政府间气候变迁问题小组」于2021年一项具里程碑意义的报告「高度自信地」预测，到本世纪中叶，北冰洋将出现至少一次几乎无冰状态。

北极创纪录的最小海冰面积为340万平方公里，发生在2012年，而第二低和第三低的覆冰面积分别出现在2020年和2019年。

若北冰洋的覆冰面积小于100万平方公里，科学家将之描述为「无冰」状态，这约占北冰洋总面积的7%。

© 2023 AFP