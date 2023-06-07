教宗将接受疝气手术 预估住院几天

（法新社梵蒂冈7日电） 天主教教廷表示，教宗方济各将于今天在罗马一家医院接受腹部疝气手术，预计他将在那里停留「几天」。

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教廷发言人布鲁尼（Matteo Bruni）在声明中说，86岁的教宗目前罹患疝气，「引发反覆、痛苦和恶化的」症状。教宗曾在2021年接受结肠手术。

教宗昨天前往罗马的杰梅利医院（Gemelli hospital）并短暂停留，教廷表示，他在院内期间接受「临床检查」。

方济各今天像往常一样主持每周的公开接见，然后准备前往杰梅利医院。

布鲁尼说：「他将在午后接受剖腹和腹壁手术…在全身麻醉下进行。」

教廷说：「在医疗机构的停留将持续几天，以利正常的术后过程和全面的功能恢复。」

方济各10年来一直是世界13亿天主教徒的领袖，他在过去1年中出现越来越多的健康问题。

教宗2021年7月在杰梅利医院接受大肠憩室炎手术，这种疾病是肠内壁发展出突起囊状物产生发炎。他在10天后出院。

方济各3月底还因支气管炎住院3个晚上，在接受抗生素治疗后康复。

他的右膝和坐骨神经也持续疼痛。（译者：林沂锋/核稿：杨昭彦）

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