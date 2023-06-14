1980年以来 极端气候造成欧洲逾19万人死亡

（法新社哥本哈根14日电） 欧洲环保署（European Environment Agency, EEA）今天表示，1980年以来，欧洲的极端气候已造成近19万5000人死亡，造成超过5600亿欧元的经济损失。

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欧洲环保署在报告中表示，1980年至 2021年间，「近19万5000人因洪水、风暴、热浪和寒潮、森林火灾和塌方而死亡」。

欧洲环保署表示，在5600亿欧元（6050亿美元）的损失中，只有1700亿欧元（即30%）获得保险理赔。

欧洲环保署设立一个线上入口网站，整理出近期极端气候影响的资料。

欧洲环保署专家卡兹米尔札克（Aleksandra Kazmierczak）告诉法新社：「为防止更多损失，我们必须尽快从因应极端气候…转为主动防备。」

根据最新资料，总死亡人数中，有81%是因为热浪，而经济损失也有15%是热浪导致。

欧洲环保署表示，欧洲必须采取措施保护老龄人口，因为年长者对极端高温特别敏感。

欧洲环保署表示：「多数国家调适政策和健康战略都知道高温对心血管和呼吸系统的影响，但只有不到一半涵盖高温的直接影响，如脱水或中暑。」

2022年夏天欧洲历经多次热浪，死亡人数比往年还多。但2022年的死亡人数并未列入今天公布的数据中。

欧洲环保署表示，2022年7月的死亡人数比2016至2019 年的月平均多5万3000人，增加16%，但并非全部都直接归因于高温。

© 2023 AFP