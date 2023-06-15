土卫二冰下海洋蕴藏高浓度磷 科学家：是个惊人发现

（法新社华盛顿14日电） 根据今天发布的报告，研究人员在土星卫星「土卫二」冰下海洋喷出的冰晶中发现高浓度的磷。

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科学家根据美国国家航空暨太空总署（NASA）太空探测船卡西尼号（Cassini）搜集的资料，有了这项发现。

德国领导的国际科学家团队先前证实，土卫二（Enceladus）的冰粒含有丰富的矿物质和复杂的有机化合物，包括胺基酸成分，正如科学家所知，这些物质与生命有关。

然而，在此之前，研究人员从未在其中发现磷。科学家认为，组成生物的6种必要化学元素为碳、氢、氧、氮、磷、硫，而磷是含量最少的一种。

研究主笔、柏林自由大学（Free University）行星科学家波斯柏格（Frank Postberg）在喷射推进实验室的新闻稿中说：「这是首度在地球以外的海洋中发现这种基本元素。」

磷是DNA结构的基础，也是地球上所有生命形式的细胞膜和载能分子的重要组成部分。

卡西尼号发现的地下海洋，有利微生物生存，使土卫二成为我们太阳系中地球以外宜居潜力最高的星球。

共同研究员、德州圣安东尼奥（San Antonio）西南研究院（Southwest Research Institute）的行星科学家格莱恩（Christopher Glein）说：「这种关键成分可能足够丰富，足以支持土卫二海洋中的生命存在。这对天体生物学来说是个惊人发现。」

尽管如此，科学家强调，磷、复杂有机化合物、水和其他生命基本组成部分的存在，只是证明像土卫二这样的地方可能宜居，而非确实有生命存在。无论是过去还是现在，科学家都没有在地球以外的任何地方发现有生命存在。

格莱恩说：「生命是否可能起源于土卫二的海洋，仍是一个悬而未决的问题。」（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）

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