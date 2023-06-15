莫内名画成目标 环保人士再出手抗议气候危机

（法新社斯德哥尔摩14日电） 警方和馆方说，环保人士今天把沾有颜料的手贴在瑞典斯德哥尔摩国家博物馆（National Museum）一幅莫内画作的防护玻璃上，在防护玻璃上留下两枚醒目的红手印。

广告 继续浏览后续

警方表示：「两名年龄在25岁和30岁左右的女性被捕。」

环保组织「恢复湿地」（Aterstall Vatmarker）接受法新社采访时，声称主使这场行动。

遭攻击的是法国印象派画家莫内（Claude Monet）1900年创作的The Artist's Garden at Giverny，馆方告诉法新社，「还不清楚」画作是否受损。

国家博物馆在声明中说，馆内研究员正在检查画作有无损坏。发言人说，希望明天能得到更多资讯。

「恢复湿地」在脸书（Facebook）发布的影片中，可看到两名女性，分别是一名护理师和一名护校学生，正在涂抹颜料，然后把手贴在玻璃上。

两人高喊，「（气候）形势严峻」、「我们的健康受到威胁」。

「恢复湿地」发言人华格伦（Helen Wahlgren）接受法新社采访时表示，气候灾难「也是一场健康危机」，「数百万人已经死于气候灾难」。

「恢复湿地」表示：「像莫内画作中那样美丽的花园很快就会成为遥远的记忆。」

华格伦指控瑞典政府未信守国际气候承诺。

© 2023 AFP