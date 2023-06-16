欧盟气候监测机构：6月初全球均温大幅创新高

（法新社巴黎15日电） 欧洲联盟气候监测机构今天表示，今年6月初的全球平均气温创下欧盟机构有纪录以来的同期最高温，已「大幅」突破历年纪录。

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法新社报导，「圣婴现象」（El Nino）正式来临，令人担心出现极端天气、创下更多气温纪录。

欧盟气候监测机构「哥白尼气候变化服务」（Copernicus Climate Change Service）副主任勃吉斯（Samantha Burgess）说：「全球才刚经历有纪录以来最温暖的6月初；今年5月也比历年最热的5月低不到摄氏0.1度。」

「哥白尼气候变化服务」的部分数据可以追溯到1950年。这所机构表示：「今年6月初的全球平均地表气温已大幅超过（全球气候分析工具）ERA5的6月初纪录。」

「哥白尼气候变化服务」近期宣布，今年5月，全球海洋温度高于历年5月纪录。

这所机构指出，今年6月8日至9日，全球日均温比往年同期纪录高约摄氏0.4度。

此外，6月初的全球气温已比工业化前水准高出摄氏1.5度以上，超过2015年「巴黎气候协定」（Paris Agreement）对全球暖化所设上限。

数据显示，6月7日至11日期间，全球日均温处于或高于摄氏1.5度的临界值，其中6月9日最高达摄氏1.69度。

近年来，这个上限已在冬春两季多次被打破，但在6月份还是第一次。

勃吉斯说：「要避免气候危机出现更严重的后果，每个微小刻度都很重要。」

圣婴现象的特徵是赤道附近的太平洋中部和东部海面温度比平均暖，这种现象平均每2年至7年发生一次，上次是在2018年至2019年。

史上最热年份多数都发生在圣婴现象期间，科学家担心今明两年夏季的陆地和海洋温度可能会再创纪录。（译者：纪锦玲）

© 2023 AFP