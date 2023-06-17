智利发现鸭嘴龙新物种遗骸

（法新社智利首都圣地牙哥16日电） 科学家今天说，他们在智利发现一个草食性恐龙物种的遗骸，过去从未在南半球见过，这个结果推翻了长久以来对于鸭嘴龙分布范围的看法。

广告 继续浏览后续

这个物种被命名为Gonkoken nanoi，身长可达4公尺，体重可达1吨，生活在7200万年前的南半球南端，即现在的智利巴塔哥尼亚地区（Patagonia）。

这项研究刊登在「科学先端」（Science Advances）期刊上，并于智利圣地牙哥（Santiago）发表。

智利大学（University of Chile）古生物学网络计画主任瓦尔加斯（Alexander Vargas）是研究作者之一，他说：「这些恐龙看起来很轻盈，可以轻易以两脚或4脚着地的方式，取得高处或地面上的植物来吃。」

新发现显示，巴塔哥尼亚曾是非常古老鸭嘴龙物种的栖息地，鸭嘴龙在1亿4500万年到6600万年前的白垩纪时期，常见于北美、亚洲和欧洲。

瓦尔加斯表示，科学家非常诧异，这种恐龙居然存在于偏远的智利南部，他们接下来必须「了解这些恐龙的祖先是怎么去到那里」。

Gonkoken nanoi是在智利发现的第5个恐龙物种，科学家在2013年发现了它，随后展开长达10年的调查。

Gonkoken这个名字来自特韦尔契人（Tehuelche）所用的语言，意思是「类似野鸭或天鹅」。特韦尔契人是最早在当地生活的原住民族。

© 2023 AFP