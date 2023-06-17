研究：夜猫子只要减少吸菸饮酒 晚睡不一定早死

（法新社巴黎16日电） 一项长达37年的研究今天指出，习惯熬夜的人，其实不会比习惯早睡早起的人短命─只要他们不在长夜中饮酒和吸菸。

广告 继续浏览后续

过去研究表明，常熬夜并且很难早起的人较有可能患上一系列健康问题。

2018年，英国一项大型研究发现，在6年半的时间里，夜型人相较晨型人高出10%的死亡风险。

尽管这对世界上的夜猫子来说可能是个令人担忧的消息，但这项研究并未考虑到可能导致这些死亡的因素，例如酒精摄取。

因此芬兰的研究学者在经同侪审查的期刊「国际时间生物学」（Chronobiology International）上发布了一份研究，进一步探讨这个问题。

这项研究追踪了芬兰的2万4000名同性双胞胎，在1981年要求他们回答自己是晨型人，还是夜型人。

其中有1/3表示他们某种程度上是夜型人，10%的人表示他们绝对是夜型人，其余的受试者则是晨型人。

夜型人往往较为年轻，也有更多饮酒和吸菸的倾向。

研究人员在2018年进行追踪研究时，这些双胞胎中有超过8700人已经死亡。

在这37年期间，研究人员发现，夜猫子确实因为各种因素，导致死亡风险高出9%，这个数字与2018年的研究结果相似。

然而今天刊出的研究表示，差异「主要源自于吸菸和酒精」。举例来说，饮酒量较少、不吸菸的夜猫子不会比晨型人更早死亡。

研究第一作者、芬兰职业卫生研究所（Finnish Institute of Occupational Health）的赫布林（Christer Hublin）告诉法新社，研究结果显示，夜猫子可以采取行动，来降低他们早亡的风险。

赫布林表示：「显然，夜型人应该更认真思考他们对酒精和菸草的摄取量。」

赫布林提到，不考虑其他因素，人们的睡眠时间偏好，也就是所谓的「时型」，对于他们的死亡率「很少或几乎没有」影响。

来自剑桥大学、并未参与研究的时型科学家费南度（Jeevan Fernando）告诉法新社，虽然研究结果合理，但也有局限性。

费南度表示，让实验参与者自行认定为晨型人或夜型人，这种做法「不令人满意，因为这不包含任何客观讯息」，与现代研究方法不同。

© 2023 AFP