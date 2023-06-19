巴西南部飓风来袭酿13死 4人下落不明

（法新社巴西新汉堡市18日电） 巴西当局今天最新消息指出，肆虐巴西南部的飓风过去一周造成至少13人丧生，数千人被迫撤离家园。

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南美最大国巴西遭遇连串天灾，豪雨和强风15、16日连日侵袭，导致南大河州（Rio Grande do Sul）十多个城镇损失惨重，包括州首府快乐港（Porto Alegre）。

南大河州民防局表示，在受灾最严重的沿海城镇卡拉亚（Caraa）又发现了2具遗体，使得这场飓风酿成的死亡人数累增至13人。

卡拉亚镇昨天统计有20人失踪，今天数字下修，但仍有4人下落不明。

在距离快乐港半小时路程、居民24万人的圣莱奥波尔多 （Sao Leopoldo），雨量在18小时内累计达246毫米。快乐港市长瓦纳齐（Ary Jose Vanazzi）强调，这是这座城市「史上从未见过的水准」。

然而，天气预报称下周周间气温将会下降，并有更多降雨，可能会进一步加剧受灾情况。

近年来，巴西遭受一连串致命天气灾害，专家说气候变迁正让情况变得更糟。

今年2月，东南部圣保罗州（Sao Paulo）豪雨引发山洪和土石流，造成至少65人丧生。（译者：纪锦玲）

© 2023 AFP