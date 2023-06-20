喜马拉雅冰川加速融化 当地聚落恐有灾难风险

（法新社加德满都20日电） 科学家今天释出警讯，喜马拉雅山的冰川提供重要水源供近20亿人使用，却因气候变迁，正以从未有过的速度加快融化，导致社区暴露在未知灾难风险中，潜在后果不堪设想。

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根据「国际山区整合发展中心」（International Centre for Integrated Mountain Development）报告，从2011年到2020年间，冰川消失的速度比前一个10年快了65%。

研究主要作者韦斯特（Philippus Wester）告诉法新社：「天气愈暖，冰愈会融化，这可以想见。但我们没料到且非常担心的是速度。」

报告指出，兴都库什喜马拉雅地区（Hindu Kush Himalaya）冰川对于住在山区的2.4亿人和下方河谷的16.5亿人来说，是非常重要的水源。

国际山区整合发展中心表示，按照目前碳排放的趋势，到了本世纪末，冰川的体积可能比现在削减多达8成。国际山区整合发展中心是一个跨政府组织，总部位于尼泊尔，成员国还包括阿富汗、孟加拉、不丹、中国、印度、缅甸、巴基斯坦。

这个地区的冰川是10个重要河流系统源头，包括恒河、印度河、黄河、湄公河和伊洛瓦底江，直接或间接供应了数十亿人口所需的粮食、能源、干净空气和收入。

国际山区整合发展中心副秘书长柯兹尔（Izabella Koziell）说：「亚洲有20亿人仰赖这些冰川和雪供应的水源，失去这个冰冻圈的后果将不堪设想。」

各国在2015年的巴黎气候协定中，同意将全球暖化幅度控制在比工业化前水准高摄氏1.5度到2度之内，但这份经过同侪审查的报告指出，即便达到这个目标，这些冰川也可能在2100年之前融化1/3到1/2。

国际山区整合发展中心的生计与移民议题专家马哈江（Amina Maharjan）说，这个地区的聚落没有获得他们所需的支援，「多数适应行动是社区和家庭（对气候事件）做出反应，不足以应付气候变迁的挑战…未来的重点会是预先为变化做准备」。

© 2023 AFP