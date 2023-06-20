首度利用干细胞制人类胚胎模型 引发监管呼声

（法新社巴黎20日电） 科学家首度在实验室使用干细胞创造出类似于人类胚胎的结构。专家表示，这个研究领域应该审慎以待。

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世界各地多个实验室在过去7天内相继发布描述他们研究工作的预印本，但内容尚未经过同侪审查。

这些实验室运用不同技术来促进人类胚胎干细胞自我组成类似于胚胎的结构，过程中不需要精子、卵子或受精。胚胎干细胞可以发展成任何类型的细胞。

这样做的目的，是为科学家提供一个模型来研究人类胚胎，希望对造成出生缺陷的原因、遗传疾病、不孕症和怀孕期间其他问题的原因，能够有新的见解。基于伦理问题，这类研究过去限制重重。

第一份研究内容在14日公布。剑桥大学和加州理工学院学者哲妮卡-高茨（Magdalena Zernicka-Goetz）在波士顿举行的国际干细胞学会（International Society for Stem Cell Research）年会上，描述她团队的工作。报告内容首先由英国「卫报」（The Guardian）报导。

以色列魏兹曼科学研究院（Weizmann Institute of Science）的韩纳（Jacob Hanna）团队15日发表研究预印本，详细介绍他们利用干细胞培植人类胚胎模型的工作。

哲妮卡-高茨团队随后迅速发表研究预印本，提供更多资讯。中国和美国的其他实验室也纷纷跟进，都在上周晚些时候发布预印本。

研究人员反驳把这些细胞称为「合成胚胎」的媒体报导，称它们是从干细胞上生长出来，严格来说并非合成细胞，也不应该被视为胚胎。

哲妮卡-高茨和韩纳的实验室都说，他们已经开发14天的胚胎模型。这是许多国家规定实验室进行人类胚胎实验的法定天数限制。

14天后，胚胎开始组织细胞以形成包括大脑在内的器官，这一时期被称为「黑盒子」，因为人们对超过14天的人类胚胎所知甚少。

剑桥大学16日宣布已经启动项目，将为英国的干细胞人类胚胎模型制定第一套管理架构。

相关研究学者都强调，他们最终不会把这个胚胎模型放入人类子宫，即使放入，也不会制造出一个婴儿。

英国法兰西斯克利克研究中心（Francis Crick Institute）的布瑞斯柯（James Briscoe）呼吁研究人员必须「小心、谨慎和透明地进行」实验。

「这么做的危险之处在于，错误步骤或不合理的主张，将对大众和政策制定者产生寒蝉效应，将是这个领域的重大挫折。」（译者：林沂锋/核稿：戴雅真）

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