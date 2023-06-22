欧洲7月发射欧几里得天文望远镜 探索暗物质之谜

（法新社巴黎21日电） 欧洲太空总署（European Space Agency）今天宣布，已排定于7月1日发射「欧几里得」（Euclid）天文望远镜，展开探索暗物质和暗能量之谜的任务。

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欧洲太空总署在推特上说，这次发射任务将由美国太空探索科技公司（SpaceX）的猎鹰9号（Falcon 9）火箭于佛罗里达州卡纳维尔角（Cape Canaveral）执行，于格林威治时间14时30分（台湾时间1日晚间10时30分）开始转播。

欧几里得天文望远镜原本规划由俄罗斯联合号（Soyuz）火箭发射上太空，但俄国去年2月入侵乌克兰，受到西方国家制裁，继而撤回发射系统。

欧洲太空总署于是转而寻求亿万富豪马斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司来执行这趟耗资14亿欧元（约新台币476亿元）的任务。

欧几里得天文望远镜重达2吨，高4.7公尺、宽3.5公尺，将与韦伯太空望远镜（James Webb Telescope）一样停留在距离地球表面150万公里处的第2拉格朗日点（second Lagrange point），并绘制3维（3D）宇宙地图，涵盖逾1/3天空的20亿个星系。

欧几里得天文望远镜将凝视100亿光年外的深处，意即回顾宇宙100亿年前的过去，主要目标是深入了解合计占宇宙结构95%的暗物质和暗能量。

暗物质和暗能量的存在目前纯属理论，但在科学家建构对于宇宙的有效理解方面仍有必要。

天体物理学者梅利耶（Yannick Mellier）本月稍早说，这项任务将让科学家得以透过「时间片段」来重建宇宙138亿年的历史。

天文学界并不预期欧几里得天文望远镜能发现暗物质和暗能量的真正本质，但他们希望欧几里得前所未有的宇宙视角能有助于理解暗物质和暗能量如何随着时间作用和演变。

当这项科学任务于10月启动后，预料欧几里得天文望远镜的第一批影像很快就会出炉，但科学家还需要一些时间来爬梳大量资料。

© 2023 AFP