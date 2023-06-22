美国批准实验室人造鸡肉销售 继新加坡之后

（法新社华盛顿21日电） 美国首度批准两家公司销售直接从动物细胞培育出来的鸡肉，成为全球第2个允许向消费者供应实验室培养肉的国家。

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美国农业部（USDA）发言人今天告诉法新社，Upside Foods和Good Meat的相关设施已取得食品安全系统许可，两家公司近期将对若干餐厅供应产品。

Upside Foods和Good Meat去年11月已取得美国食品暨药物管理局（FDA）安全许可。美国农业部上周审核并批准其产品标签，以确保不具误导性。

艾普赛食品创办人暨执行长瓦乐帝（Uma Valeti）声明指出：「这项批准将从根本上改变肉品如何送到我们餐桌。」

他说：「这是朝向永续未来迈进的一大步，一个保留选择和生命的未来。」

美国新创公司Eat Just旗下细胞培养食品事业Good Meat执行长泰崔克（Josh Tetrick）表示，其「培养肉」现在「获准在全球最大经济体供应消费大众」。

一些新创企业瞄准生产所谓的实验室培养肉，能让人类食用动物蛋白，又不致造成相关的环境伤害或动物受苦。

这种产品不同于大豆汉堡等植物性替代品，植物性替代品模仿肉类的质地和口味，但不含任何动物蛋白。

Eat Just于2020年获得新加坡批准，成为首家获准生产人造肉的公司。

非营利组织Farm Forward去年对2000名美国成年人进行调查发现，2/3受访者表示会食用人造肉产品。

© 2023 AFP