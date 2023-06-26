加拿大野火肆虐 蒙特娄沦世界空气品质最糟城市

（法新社蒙特娄25日电） 加拿大森林大火肆虐。根据污染监测仪数据显示，蒙特娄市今天笼罩于烟雾中，成为世界空气品质最差的都会。

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法新社报导，追纵全球污染情况的IQAir指出随加拿大各地数百起野火，魁北克省人口最多的城市蒙特娄，空气品质呈现「不健康」。

由于火灾缘故，加拿大环境部（Environment Canada ）对魁北克省数个地区发布烟雾警示，指出高浓度的细悬浮微粒导致空气品质不佳并降低能见度，情况将持续到26日上午。

环境部敦促民众避免户外活动，若有外出必要宜戴上口罩。

由于有害烟雾弥漫，室外游泳池和运动场已关闭，包括音乐会和体育比赛等多场户外活动也都取消。

据魁北克森林火灾保护机构SOPFEU表示，魁北克省目前还在燃烧中的森林火灾有80起，随天气干燥和高温，其中有几处火势在周末期间扩大蔓延。

加拿大跨部门森林火灾中心（Canadian Interagency Forest Fire Centre，CIFFC）列出全国各地450多处燃烧中的火灾，其中约240处被认为失控。

加拿大正经历史无前例的火灾年，自1月初以来烧毁面积已逾740万公顷。 （译者：纪锦玲）

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