减排速率增幅不够 英恐难实现2030减碳目标

（法新社伦敦26日电） 英国政府应对气候变迁挑战的谘询机构今天对国内清洁能源转型缓慢表示担忧，提醒实现目标的时间已经不多。

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法新社报导，独立机构「气候变迁委员会」（Climate Change Committee）表示与一年前相比，委员会对英国能在2030年底前实现减碳目标的信心「明显下降」。

委员会指出，尽管新型电动汽车销量成长及新的再生能源计画提供「一线希望」，但「行动规模的整体速度缓慢，令人担忧」。

气候变迁委员会表示，部会首长过度押宝未经大规模推广的技术，而不是鼓励公众减少高碳排活动。

2021年的格拉斯哥（Glasgow）联合国气候变迁会议上，英国承诺2030年底前将温室气体排放量较1990年的水准减少68%。

气候变迁委员会指出，迄今为止碳排仅减量46%。委员会说距离2030年目标仅剩7年，等于英国在电力供应以外部门的年度减碳速率必须增4倍。

英相苏纳克（Rishi Sunak）内阁已批准英格兰西北部一座新煤矿的建设计画，同时政府也表示支持新的北海石油和天然气勘探。

气候变迁委员会表示，政府「没有明确的政策」来实现脱碳钢铁生产、电网升级至再生能源基础设施，特别是陆上风力发电，相关计画都陷入瓶颈。（译者：纪锦玲）

© 2023 AFP