斯里兰卡的巨无霸问题：对抗塑胶污染

（法新社斯里兰卡霍勒讷27日电） 斯里兰卡大象和牛只把塑胶吃下肚的画面揪心，促成更严厉污染法的诞生；但环保人士警告，过去类似禁令屡遭漠视，新法能否落实还有待观察。

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过去10年间，斯里兰卡估计有20头大象和不计其数的野生动物因一次性塑胶制品死亡。现在官员表示，1条禁止多种塑胶制品的法律预定数周内生效。

塑胶袋、塑胶瓶、塑胶包装堵塞排水沟，引发都市水灾，积水生蚊子，导致蚊子传播、可能致命的登革热激增。

斯里兰卡环保官员贾辛赫（Anil Jasinghe）告诉法新社：「我们希望创造负责任使用塑胶的意识。」

他说，即将公布的规范将禁止贩售塑胶餐具、塑胶杯、塑胶吸管和塑胶花等一次性塑胶制品。

这并非斯里兰卡第1次试着对抗塑胶问题，贾辛赫坦承落实有其难度，像是2006年禁止超薄塑胶袋和保鲜膜的禁令，就被制造商公然蔑视。

他说：「当然我们有时会突袭检查，但突袭没办法解决问题。」

「我们必须具备环保素养，让生产线转为更好、更环保的生产方式。」

2017年，斯里兰卡首都可伦坡1处垃圾山崩塌，造成30多人死亡，数以百计民宅受损。垃圾场后来关闭。

不久后，斯里兰卡禁用塑胶购物袋，但这项规定同样没有严格实施。

联合国表示，斯里兰卡使用的塑胶制品只有3%回收，还不到全球平均值7.2%的一半。

斯里兰卡环境正义中心（Centre for Environmental Justice）2020年研究显示，塑胶袋、保鲜膜、吸管等一次性塑胶制品，占都市垃圾的近1成5。

这个有2200万人口的南亚国家每年制造150多万公吨的塑胶垃圾，其中一半最后流向运河、河川，最后流入印度洋。

环保人士表示，清理塑胶、停止制造更多塑胶，对健康也有好处。

根据国立登革热防治中心（National Dengue Control Unit），丢弃塑胶容器的地方，登革热也会激增，登革热扩散和塑胶垃圾之间有极大关联。

无论目标是提升健康或是减少污染，反塑胶环保人士表示，持续落实依旧是关键。

环保组织ZeroPlastic Movement创办人戴席瓦（Nishshanka de Silva）表示：「此举立意良善，但我担心他们能不能真正采取行动，真正落实。」

© 2023 AFP