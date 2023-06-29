宇宙背景嗡嗡声 科学家发现重力波第一证据

（法新社巴黎28日电） 来自世界各地的天文学家今天宣布，他们发现「重力波」（gravitational waves）的第一个证据；重力波会在整个宇宙中产生隆隆的「背景嗡嗡声」，长期以来一直处于理论形式。

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此一突破是由北美、欧洲、中国、印度和澳洲的数百名科学家使用电波望远镜经过多年的努力而获得的，被誉为打开「了解宇宙一扇窗」的重要里程碑。

物理学大师爱因斯坦（Albert Einstein）在一个多世纪前就首次预测，重力波是宇宙结构中的涟漪，以几乎完全畅通无阻的光速穿过一切。

直到2015年，美国和义大利天文台首次侦测到两个黑洞碰撞所产生的重力波后，爱因斯坦的重力波说法才获证实。

这些「高频」波是单一强力爆发事件的结果，会向地球送出强烈、短暂的爆发涟漪。

但几十年来，科学家们一直在寻找低频重力波，认为重力波会像背景噪音一样，不断地在太空中隆隆作响。

在「国际脉冲星计时阵列」（International Pulsar Timing Array）旗下通力合作，在几个大洲从事重力波探测工作的科学家今天透露，他们终于找到了这些背景波的有力证据。

欧洲脉冲星计时阵列（European Pulsar Timing Array）成员凯斯（Michael Keith）告诉法新社说：「我们现在知道宇宙中充满了重力波。」

●运用「死星」当作时钟

为了找到重力波低频挤压和拉伸的证据，天文学家观察了脉冲星，也即在超级新星中爆炸的恒星死核。

有些脉冲星每秒旋转数百次，以极规律的间隔闪烁着无线电波束，就像宇宙的灯塔一样。

凯斯说，这意味着它们可以充当「非常非常精确的时钟」。

在这项新研究中，世界各地的电波望远镜瞄准了整个银河系总共115颗脉冲星。

然后，科学家们测量了脉冲时间上极其微小的差异，寻找重力波的蛛丝马迹。

「美国脉冲星搜索合作计画」（US Pulsar Search Collaboratory programme）成员麦劳夫林（Maura McLaughlin）表示，2020年首次见到重力波的证据，让他们感到「震撼」。

她在记者会中说，这「真是一个神奇的时刻」。

科学家们表示，这个早期证据与爱因斯坦的相对论，以及科学们目前对宇宙所了解的，都是一致的。

●重力波嗡嗡声如同「坐在吵闹的餐厅里」

主要理论是，这些重力波来自星系中心的一对正在缓慢合并的超大质量黑洞。

与先前侦测到重力波的黑洞不同，这些黑洞几乎难以想像的庞大，有时比太阳大上数十亿倍。

澳洲「帕克斯脉冲星计时阵列」（Parkes Pulsar Timing Array）成员芮尔登（Daniel Reardon）告诉法新社说，如果得到证实，这些重力波将是「所有超大质量黑洞双星系统在宇宙各处星系核心相互旋转产生的所有波源」。

凯斯说，「所有这些黑洞的背景嗡嗡声」，就像「坐在吵闹餐厅里，听到所有人在说话」一般。 （译者：纪锦玲）

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