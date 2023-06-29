研究：住绿地附近比较不会老 平均年轻2.5岁

（法新社华盛顿28日电） 除了有助抵挡热气、促进生物多样性，都市丛林里的公园和绿地还能让人心情平静。

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而根据「科学先端」（Science Advances）今天刊登的新研究，绿地不仅有上述好处，还能帮人减缓身体老化，可接触绿地者比起无法接触者生理上平均年轻2.5岁。

研究报告主笔、西北大学（Northwestern University）费恩柏格医学院（Feinberg School of Medicine）博士后学者金（Kyeezu Kim）告诉法新社：「生活在更多绿意附近，能让你比实际年龄年轻。」

先前就发现接触绿色空间与心血管较健康以及降低死亡率有关，一般认为这是因为身体有更多活动、有社交互动，但先前并不清楚公园是否真能减缓细胞老化。

为了厘清这点，研究团队检视所谓的DNA甲基化。

过去研究显示，使用DNA甲基化资料估计生理年龄的所谓「表观遗传时钟」（epigenetic clock, 又称「衰老时钟」），是预测心血管疾病、癌症、认知功能等健康状况的好指标，比起日历年更能准确测量年龄。

金和同事在1986至2006年的20年间追踪伯明罕（Birmingham）、芝加哥、明尼阿波利斯（Minneapolis）和奥克兰（Oakland）4个美国城市的900多名白人和非裔。

研究小组运用卫星成像评估受试者居住地和周围植被以及公园的距离，并将这些数据与研究15年和20年采集的血液样本进行配对，来判定他们的生理年龄。

研究小组建立统计模型来评估结果，并控制可能影响结果的变数，如教育、收入，以及吸菸等行为因子，结果发现，与房屋周边绿化率20%者相比，住家5公里半径绿化率30%者，生理年龄平均年轻2.5岁。

但这种好处并非人人平等，拥有更多绿色空间的非裔生理年龄仅年轻1岁，白人则年轻3岁。

金表示：「其他因子，例如压力、周围绿色空间的品质以及其他社会支持，都可能影响绿色空间在生理衰老方面带来的好处。」（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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