维珍银河首趟太空商业飞行将出发

（法新社华盛顿29日电） 维珍银河公司（Virgin Galactic）今天终于将展开期盼已久的太空商业飞行，对这家于2004年由英国亿万富豪布兰森创立的公司来说，不啻是一个重大的里程碑。

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维珍银河首批付费乘客是3名来自义大利空军和义大利国家研究院（National Research Council of Italy）的组员，第4位乘员则是维珍银河的太空人教练。

维珍银河在声明稿中说，这项名为「银河01」（Galactic 01）的太空商业飞行任务，为时90分钟，将从新墨西哥州美国太空港（Spaceport America）起飞，任务将包含多项次轨道（suborbital）科学实验。

维珍银河官网也将在格林威治时间15时（台北时间晚间23时）进行网路直播。

大约两年前，布兰森（Richard Branson）在维珍银河首次人员满载试飞中航向太空，似乎是开启利润丰厚的太空旅游新时代。

但维珍银河接下来却面临挫败，包括一度遭美国联邦航空总署（FAA）下令停飞，FAA发现布兰森的太空航行偏离指定空域，且未依规定通报FAA。

之后，实验室测试结果发现维珍银河载具的某些物质未达强度的要求，机队必须升级。

维珍银河5月进行的试飞成功，替今天的商业飞行任务铺路。

维珍银河采用一架「母舰」大型运输机从传统跑道上起飞，到达一定高度后释出火箭动力飞机，以近3马赫（Mach 3）的速度进入太空后，再滑翔返回地球。

乘客在太空飞机的机舱内，将体验几分钟的失重状态，并从海拔80公里上的高空，一窥地球的样貌。

参加今天飞行任务的人员，包括义大利空军的维拉第上校（Walter Villadei）和蓝多夫中校（Angelo Landolf）以及义大利国家研究院的卡鲁齐（Pantaleone Carlucci），以及维珍银河的班奈特（Colin Bennett）。

另外，还包括「母舰」和太空飞机上的各两位驾驶。

这些组员将进行13项受到监督的自主实验，并透过他们的装束和机舱内的感测器收集资料。

实验项目包括测量过去鲜少研究的大气中间层（mesosphere）的辐射水准，以及特定液体和固体在微重力状态下的混合。

维珍银河已售出约800张太空旅行机票，2005年至2014年共售出600张，每张20万至25万美元（约新台币618万至774万元），之后又售出200张，每张售价为45万美元。 维珍银河在「次轨道」太空旅游领域与亿万富翁贝佐斯（Jeff Bezos）的蓝源（Blue Origin）公司相互竞争，后者已将32人送入太空。

但蓝源的火箭在2022年9月一次无人驾驶事故后已遭停飞，蓝源今年3月承诺将很快恢复太空飞行。

© 2023 AFP