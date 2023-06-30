太空旅游来了 维珍银河乘客：真是一趟美丽旅程

（法新社华盛顿29日电） 太空旅游公司维珍银河今天成功将首批付费乘客送上太空边缘。历经一连串挫败后，这项各界期盼已久的重大里程碑，将维珍银河的太空商业飞行服务重新带回正轨。

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义大利空军军官展开义大利国旗，凝视着窗外的地球弧线，并在海拔85公里上的高空享受几分钟的失重状态。

维拉第上校（Walter Villadei）在记者会上表示：「真是一趟美丽的旅程。」他补充说，他最喜欢的时刻，是看着黑色的太空与下方地球呈现出的对比。

这项名为「银河01」（Galactic 01）的太空商业飞行任务，为时90分钟，在格林威治时间14时30分（台北时间29日晚间22时30分）从新墨西哥州美国太空港（Spaceport America）起飞。

维珍银河（Virgin Galactic）采用一架「母舰」大型运输机从传统跑道上起飞，到达一定高度后释出火箭动力飞机，以近3马赫（Mach 3）的速度进入太空后，再滑翔返回地球。

尽管普遍定义大气层和太空交界的卡门线（Karman Line）位于海拔100公里的高度，但美国国家航空暨太空总署（NASA）和美国空军将太空边界定义为海拔80公里。

除了维拉第上校，参与这趟飞行任务的人员还有义大利空军的蓝多夫中校（Angelo Landolfi）和义大利国家研究院的卡鲁齐（Pantaleone Carlucci），以及维珍银河工程师班奈特（Colin Bennett）。

另外，还包括「母舰」和太空飞机上的各两位驾驶。

直播画面显示，维珍银河的「团结号」（Unity）太空船已安全返回地球。

大约两年前，英国亿万富翁布兰森（Richard Branson）在维珍银河首次人员满载试飞中航向太空，似乎开启了利润丰厚的太空旅游新时代。

但维珍银河接下来却面临挫败，包括一度遭美国联邦航空总署（FAA）下令停飞，FAA发现布兰森的太空航行偏离指定空域，且未依规定通报FAA。

之后，实验室测试结果发现维珍银河载具的某些材料未达强度的要求，机队必须升级。

维珍银河5月试飞成功，替今天的商业飞行任务铺平道路。在今天的商业飞行之前，维珍银河共进行

© 2023 AFP