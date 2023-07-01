失去联系63天 NASA与火星直升机创新号恢复通讯

（法新社华盛顿30日电） 美国国家航空暨太空总署（NASA）今天表示，火星直升机「创新号」（Ingenuity）在失去通讯2个多月后，目前已恢复通讯。

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「创新号」是架迷你旋翼机，在2021年初随火星探测车「毅力号」（Perseverance）登陆火星，顺利通过最初的30天任务考验，在5次测试飞行中证明其技术的可行性。

自此，「创新号」展开了数十次任务，作为空中侦察机协助装有轮子的旅伴「毅力号」探测车，寻找数十亿年前古老微生物的迹象，当年的火星比现在潮湿温暖得多。

「创新号」的第52次飞行于4月26日展开，历经2分钟、距离363公尺的飞行降至火星表面后，与NASA位于加州的喷射推进实验室（Jet Propulsion Laboratory, JPL）任务控制中心失去联系。

当时失去通讯是可预期的情况，因为有一座丘陵在「创新号」与「毅力号」之间，而后者是前者与地球之间的中继站。

然而，NASA今天表示，已与「创新号」恢复通讯。喷射推进实验室的「创新号」团队负责人安德森（Joshua Anderson）告诉法新社：「这是迄今为止，我们在任务期间与『创新号』失去联系最久的一次。」

安德森指出：「『创新号』被设计成能在发生这种通讯问题时自行运作，但我们最终与它恢复通讯时仍感到如释重负。」

截至目前为止的资料显示，「创新号」仍状态完好。若进一步检查也正常，「创新号」将准备好进行下一次飞行，也就是向西探索「毅力号」团队感兴趣的岩石露头（rocky outcrop）。

这不是「创新号」首次遇到通信中断。这架直升机今年4月搜查一处古老河流三角洲时也曾失联约6天，首席工程师布朗（Travis Brown）在一篇部落格文章中写道，那是一段「令人感到痛苦的漫长时间」。

© 2023 AFP