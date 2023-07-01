美国南部极端热浪造成13死 加拿大野火空污持续

（法新社休士顿30日电） 美国南部持续2周遭受极端热浪折磨，官员今天表示，至少已有13人在这波热浪中丧生。同一时间，美国一些其他地区的空气品质继续受到加拿大森林大火污染。

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这波热浪造成最多人死亡的地方是在靠近墨西哥边界的德州韦布郡（Webb County），共有11人丧生。

当地官员在提供给法新社的声明中表示：「截至28日共有11人死亡，其中10人是韦布郡居民，第11例死亡是来自邻郡，被送来韦布郡的医院后不幸去世。」

一名14岁青少年上周在德州大弯曲国家公园（Big Bend National Park）健行时死亡，当时气温高达摄氏48度。不幸的是，他的继父在赶往救援途中发生车祸身亡。

隔邻的路易斯安那州官员也指出，当地一名62岁妇人上周死于高温，因为一场暴风雨造成数千户家庭停电，无法使用空调。

美国南部一些城市最近几天体感温度飙升至摄氏45度。其中在德州的休士顿（Houston）出现路面龟裂，当局在这个有230万人口的城市设立了降温中心。

与此同时，加拿大继续和其史上最严重的森林大火季奋战。随着烟雾南下，美国从中西部到东岸的大片区域仍然处于空气品质警示之下，影响1亿2000多万人。

根据美国政府空气品质追踪平台AirNow，纽约和费城的空气品质已达到「不健康」等级。

在加拿大的安大略省、北美五大湖大部分地区、美国的明尼苏达州、北卡罗来纳州和乔治亚州的部分地区，也发布了空气品质警示。

加拿大野火产生的烟雾还飘越大西洋，来到一些欧洲国家上空，包括葡萄牙和西班牙。

© 2023 AFP