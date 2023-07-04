伊拉克东南部河岸惊见成千上万鱼尸 疑干旱所致

（法新社巴格达3日电） 伊拉克东南部惊见成千上万条死鱼被冲上岸，促使当局对这场与野生动物有关的灾难进行调查。官员认为，这可能与干旱有关。

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一名法新社摄影记者在与伊朗接壤的伊拉克米桑省（Maysan）马贾尔阿卡比尔（Majar al-Kabir）地区的阿姆珊（Amshan）河岸边看见成千上万条小鱼被冲上岸。

这片底格里斯河（Tigris River）泛滥平原的沼泽地，已经受到全球暖化冲击。

据伊拉克通讯社（INA）报导，伊拉克农业部昨天宣布正在组建一个委员会，来调查鱼群集体死亡的原因。

环保运动人士尼玛（Ahmed Saleh Neema）说，「气温升高」导致更多河水蒸发，加上水流量减少，使水中含氧量减少、盐分浓度增加。

联合国将多地干旱的伊拉克列为全球最易受气候变迁影响的5个国家之一。

伊拉克夏季酷热、沙尘暴频繁出现，过去4年降雨减少导致上游水库蓄水量下滑，使得古文明繁荣发展的底格里斯河和幼发拉底河（Euphrates River）水流量减少。

为伊拉克环境部监督沼泽地的米桑省官员沙尔曼（Khodr Abbas Salman）告诉法新社：「根据我们进行的地形分析，除了盐分浓度增加，（水中）含氧量为零。」

沙尔曼今天检视「数吨」鱼类的死亡情况，他说，阿姆珊流域是9种鱼类的栖地。

他说，这些鱼群「现在甚至仍不断死亡」。

沙尔曼补充说，当局将对鱼群及河水的样本进行分析，「以确定其中是否含有任何化学物质」。

此外，水中盐分浓度高可能足以造成相当大的损害。

沙尔曼说，这些河水不再能「用于农业，如果农民用它来灌溉，就会为土地带来灾难」。

他警告说，随着动物死亡数量增加，河水和周围土地的污染风险也会进一步升高。

他说：「任何动物死去都会腐烂…这会增加污染程度。水中的毒性可能会增加并渗透到土地。」

2018年，中部的巴比伦省（Babylon）渔民也惊见类似现象，当时有成千上万条鲤鱼死亡，但未能查明原因。（译者：刘文瑜/核稿：李佩珊）

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