英国创下最热6月纪录 平均温度达摄氏15.8度

（法新社伦敦3日电） 英国气象局（British Meteorological Office）今天表示，国内今年6月在平均温度和平均最高温度两方面，都创下历来最热6月的纪录。

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英国气象局在声明中表示：「英国2023年6月平均温度为摄氏15.8度，是自1884年以来一系列（高温）的最高点。」

根据临时数据，2023年6月的平均温度打破了1940年和1976年6月测得的14.9度纪录，足足高了0.9度。

国家气候资讯中心（National Climate Information Centre）科学部门主管麦卡锡（Mark McCarthy）说：「这是官方认证英国有纪录以来最热的6月。」

他说，今年6月最热的一天，气温达到摄氏32.2度，「惊人的是，这个月大部分时间的温度都很高，许多地方的温度达到25度上下，有时甚至略高于30度」。

气象局表示，英国的4个组成国英格兰、苏格兰、威尔斯和北爱尔兰，也各自通报了当地有纪录以来最热的6月。

由于民众对饮用水的需求创下新高，英格兰东南部部分地区实施了限水措施。

同时，苏格兰部分地区基于河川湖泊水位下降，已发布缺水警报。

英国气象局首席研究员戴维斯（Paul Davies）说：「除了自然变化之外，人为引发气候变迁造成地球大气升温，也助长了气温创下新高纪录的可能性。」

英国「绿色和平组织」（Greenpeace）气候事务负责人伊凡斯（Mel Evans）指责英国首相苏纳克（Rishi Sunak）失职，未采取足够行动因应气候变迁。

连苏纳克自己的气候变迁谘询机构上周都批评政府过渡到干净能源的步调慢半拍，同时警告，再不快点就来不及达成目标了。

© 2023 AFP