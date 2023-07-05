圣婴现象恐带来高温 联合国警告至少达中等强度

（法新社日内瓦4日电） 联合国世界气象组织（WMO）今天警告各国为「圣婴现象」（El Nino）的影响做好准备；这种引发全球升温的气候现象很可能持续到2023年底。

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圣婴现象是一种自然发生的气候模式，通常与全球气温升高有关，也可能导致一些地方干旱、一些地方降下大雨。这种现象平均每2年到7年发生一次，每次通常持续9到12个月。

法新社报导，世界气象组织宣告，圣婴现象已经出现，且有9成机率会持续到2023年下半年。上次圣婴现象发生在2015年至2016年。

世界气象组织秘书长塔拉斯（Petteri Taalas）警告：「圣婴现象发生，会让创纪录高温、在世界许多地区及海洋引发更多极端炎热事件的可能性大为提升。」

世界气象组织表示：「（这波圣婴现象）预计至少是中等强度。」

世界气象组织指出，圣婴现象让全球气温变暖的效应，通常会在开始之后的一年内最为强烈，以目前这一波圣婴现象来说，可能会在2024年。

圣婴现象通常与南美洲南部、美国南部、非洲之角（Horn of Africa）和中亚部分地区的降雨量增加有关；另也可能导致澳洲、印尼、南亚部分地区、中美洲和南美洲北部出现严重干旱。

2020年至2023年初，全球受到异常持久的「反圣婴现象」影响，共持续了3年。

反圣婴现象的降温效应暂时缓解了全球气温不断上升的趋势，但过去8年仍是地球有纪录以来最暖的一段时间。（译者：纪锦玲）

© 2023 AFP