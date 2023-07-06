冰岛西南部24小时内2200次地震 火山喷发警戒升级

（法新社雷克雅维克5日电） 冰岛气象局今天表示，首都雷克雅维克（Reykjavik）周围地区在24小时内纪录到约2200次地震，意味火山可能很快会爆发。

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冰岛气象局（IMO）说，这波地震始于7月4日下午4时左右（台湾时间5日0时），地点在冰岛西南端的雷克雅内斯半岛（Reykjanes Peninsula）的法格拉达尔山（Mount Fagradalsfjall）下方，这座山坐落在一个火山系统上，过去两年两度喷发。

冰岛气象局表示，「已侦测到约2200次地震，最大的一波是在冰岛西南部」，后续可能仍有地震活动。

其中有7次地震规模超过4，仍属轻震。

这波地震活动促使冰岛气象局将航空警示从「绿色」调升为「橙色」，提醒航空业者留意火山喷发风险。

2010年4月，冰岛南部的艾雅法拉火山（Eyjafjallajokull）剧烈喷发，导致约10万个航班取消，上千万名旅客受困，大量火山灰遮蔽天空长达数周，是当时在承平时期最严重的航空交通中断事件。

虽然目前尚未观察到法格拉达尔山出现「喷发震动」，但在「数小时到数天内」发生的可能性已提高。

© 2023 AFP