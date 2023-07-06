研究：BMI有局限 过重非肥胖者死亡风险未必较高

（法新社华盛顿5日电） 根据今天公布的新研究，被归类为过重但不肥胖的人，死亡风险并不会比较高；研究作者认为，长期以来作为标准医学测量工具的「身体质量指数」（BMI）不算很好的健康指标。

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这项研究结果发表在「公共科学图书馆期刊」（PLOS ONE）。目前无论是富裕国家或贫穷国家，各国人口体重都愈来愈重；在美国，超过70%的成年人被定义为过重或肥胖。

在19世纪，一名比利时数学家首次提出「身体质量指数」，计算方法是将体重除以身高的平方，后来愈来愈多人认为这项指数是衡量个人健康的简易工具。

这项研究的主要作者是美国罗格斯大学（Rutgers University）医学院医师维萨里亚（Aayush Visaria），他告诉法新社：「我认为，大家真正应该从（这项研究）知道的是，身体质量指数本身不是很好的健康指标。」

他说，测量腰围或扫瞄骨质密度、体脂肪和肌肉质量等，也应该用来作更整体的解释。

蓄积过多脂肪仍然会增加罹患心脏病、中风和糖尿病等各种疾病的风险。

维萨里亚又说：「我见过身体质量指数完全相同的一些患者，他们的代谢和健康影响截然不同，所以我想进一步调查这一点。」

此前有关体重和死亡率之间关联的研究，所得出的结果并不一致也不确定，且大多只关注非拉丁裔的白种成年人。

调整其他变量后的结果显示，身体质量指数在25至30之间、被归类为过重的人，死亡风险并没有比指数在22.5至24.9之间的人更高。

不过，身体质量指数低于20与大于或等于30（定义为肥胖）的人，死亡风险显着上升。

举例而言，身体质量指数达40以上（即第3级肥胖）、但从未吸菸且没有心血管疾病或非皮肤癌病史的人，其死亡风险是指数位于平均值的人的两倍多。

英国「四方研究所」（Quadram Institute）生物统计学家萨瓦（George Savva）说：「这是样本具有代表性的一项大型研究，这很好。」

萨瓦说：「就我所见，作者在分析死亡率与体重基准状况之间的关联上做得很好。」（译者：纪锦玲)

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