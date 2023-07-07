受气候变迁与圣婴现象影响 2023年6月气温飙新高

（法新社巴黎6日电） 欧洲联盟（EU）气候监测机构今天表示，全球上个月出现史上最热的6月，气候变迁与圣婴现象（El Nino）看来可能为北半球带来另一个酷热的夏天。

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哥白尼气候变化服务（Copernicus）也表示，初步数据显示4日是史上最热的一天，打破前一天刚创下的纪录。

2023年刚过一半，现在创下的史上最热6月，只是一系列纪录中的最新一个，西班牙已陷入干旱，中国与美国也出现猛烈的热浪。

哥白尼气候变化服务在声明中说：「这是全球温度最高的6月，比1991年到2020年平均温度高出摄氏0.5度多一点，以大幅差距超越在2019年6月创下的纪录。」

哥白尼气候变化服务表示，西北欧各地的6月气温都创下纪录新高，而加拿大、美国、墨西哥、亚洲与澳洲东部部分地区，气温「也比平常明显高出许多」。

另一方面，澳洲西部、美国西部与俄罗斯西部的天气比平常凉爽一些。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）说：「我们现在观察到的情况证明了气候变迁失控。」

他重申希望「开发中国家能尽可能在2040年实现净零排放，而新兴国家能尽可能在2050年前达成目标」。

© 2023 AFP