巴西政府：鲁拉执政期间亚马逊雨林滥伐大幅下降

（法新社巴西利亚6日电） 巴西政府今天表示，在总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）政府上任的最初6个月，巴西亚马逊森林（Brazilian Amazon）的滥伐状况与去年同期相比减少了1/3。

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33.6%的降幅是根据巴西国家太空署（National Institute for Space Research, INPE）拍摄的卫星影像，这些影像显示从今年的1月到6月，共有2649平方公里的雨林被砍伐。

与之相比，去年上半年亲商界的极右派领导人波索纳洛（Jair Bolsonaro）仍担任巴西总统期间，遭砍伐的面积有3988平方公里。

环境部长席瓦（Marina Silva）告诉媒体记者：「亚马逊雨林的滥伐状况呈现稳定下降的趋势。」

单看6月份，下降的趋势更加显着，与去年同期相比，下降了41%。

席瓦表示，这些良好的结果源于鲁拉对抗气候变迁以及阻止全球最大雨林被滥伐的政策。

在波索纳洛2019年到2022年的任期间，亚马逊森林遭砍伐的面积与前10年的平均值相比，飙升了75%。

上个月，在国会反对派议员通过剥夺环境部长部分关键权力的法案数天后，鲁拉推出了一个雄心勃勃的计画，以打击亚马逊的非法砍伐。

© 2023 AFP