FDA批准阿兹海默症新药 美国广大患者有望受惠

（法新社华盛顿6日电） 美国食品暨药物管理局（FDA）今天全面批准一款阿兹海默症（Alzheimer）新药，此举令更多患者得以透过联邦政府经营的长者医疗保险取得这款药物。

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这款阿兹海默症新药Leqembi又称为Lecanemab，是由日本卫采制药（Eisai）与美国药厂百健（Biogen）合作开发。

Leqembi是一种抗体疗法，每2周注射一次，能够消除大脑内的β类淀粉蛋白，这种类淀粉蛋白会形成斑块，并导致脑细胞死亡及脑萎缩；临床试验显示，这款药物能适度缓解患者早期认知功能下降，但也可能增加脑出血及脑水肿等副作用风险。

美国FDA今年1月同意对这款药物进行「加速审查」（Accelerated Approval），代表这款药物当时还未纳入公营长者健保「联邦医疗保险」（Medicare）广泛给付。

美国FDA在对这款药物展开进一步研究后，今天做出全面批准的决定，这也代表联邦医疗保险将给付患者大部分的医疗费用。

据药厂最初列出的费用，这款药物费用每年约2万6500美元（约新台币82.9万元），联邦医疗保险的被保险人仍需自行负担20%、约数千美元的医疗费用，其余费用则由保险支应。

FDA高级官员布拉契欧（Teresa Buracchio）在声明中指出：「这项验证性研究证实，这款药对阿兹海默症患者是安全且有效的治疗方式。」

联邦医疗保险机构首长布鲁克斯-拉苏尔（Chiquita Brooks-LaSure）指出：「这对美国数以百万计饱受这种衰弱疾病所苦的患者以及他们的家属而言，可谓喜事一件。」

美国约有650万人罹患阿兹海默症，这种疾病特性会令患者记忆力衰退及智力下降。FDA这项决定广受病友族群欢迎。

阿兹海默症协会（Alzheimer's Association）理事长暨执行长派克（Joanne Pike）表示：「这种疗法虽无法治愈疾病，但能够让处于阿兹海默症早期病程的患者，有更多时间保持独立并从事自己喜欢的事，也让人们有更多时间认得他们的配偶和儿孙。」

© 2023 AFP