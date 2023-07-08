研究：全美近半自来水 受永久化学物质PFAS污染

（法新社华盛顿7日电） 美国政府机构发布最新调查报告显示，全美至少45%自来水受到「永久性化学物质」污染。

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不沾锅等日常物品含有全氟/多氟烷基物质（PFAS）这种「永久性化学物质」。这些物质能在环境中存在相当久时间，且与癌症、先天性缺陷等严重健康问题有关。

这些化学物质因为工业排放废水，以及垃圾场掩埋场废水渗出等原因，进入自来水供应系统。

美国地质调查所（USGS）科学家、这份研究的主要作者斯莫林（Kelly Smalling）今天告诉法新社：「这份USGS研究是首次以涵盖整个国家的广大规模，对于私人与公家供水系统，进行自来水是否含有PFAS的比对。」

研究报告本周发布于「国际环境」（Environment International）期刊，发现从未受监管私人水井与受监管公共供水系统采集的水样本，受PFAS污染的程度类似。

整体而言，研究推估在城市供水当中发现PFAS的比例约为75%，在乡村地区发现的比例则为25%。

PFAS有超过1万2000种类型，并非所有类型都能被现有检测方法发现。针对这项研究目的，USGS仅检测当中的32种。

研究团队从716处具有国家代表性的地点采集样本。当中有447处仰赖公共供水系统，269处来自私人水井。

大多数被检测出PFAS的地点在都会地区，或是已知有高浓度PFAS的地点，例如工业区与垃圾掩埋场。包括在中部的北美大平原（Great Plains）、中东部的五大湖（Great Lakes），以及东海岸与西海岸城市等。

美国环境保护署（EPA）提供一些居家的净水方式，像是使用有逆渗透技术、活性炭、离子交换树脂滤心等的净水器，都被证明能非常有效去除PFAS。

瓶装水则非最佳选择。USGS于2022年发布的研究指出，瓶装水常受到无机和有机化合物污染，最常见的包括砷、铅和铀。

美国工业巨擘3M公司上月宣布将支付多达125亿美元，与指控3M污染美国大众供水系统的多起诉讼达成和解。3M去年12月曾宣布，将在2025年底前停产PFAS，同时也会停止在其产品中使用这种物质。

© 2023 AFP