昔日疫苗接种冠军巴西 疫后常规疫苗打气直落

（法新社里约热内卢9日电） 全球COVID-19疫情期间，巴西因大规模接种疫苗，成功摆脱疫情威胁已约2年。如今巴西官员们正面临两难困境，那就是无论哪一种疫苗，疫苗接种率都大幅下降。

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这项令人担忧的趋势恐令过去许多早已根除的疾病卷土重来，威胁着数百万人的健康。

巴西医师、政府官员及联合国儿童基金会（UNICEF）纷纷对巴西常规疫苗接种率锐减提出警告。根据官方数据，巴西整体疫苗覆盖率已从2015年的95%降至去年的68%。

在小儿麻痹症的疫苗接种率方面，已从85%降至68%，令各界频频警告小儿麻痹恐再次现踪巴西。小儿麻痹症早从1989年就在巴西绝迹。

其他疫苗接种率数据也相去不远，恐导致疾病传播。巴西2016年曾宣布根除麻疹，却在2年后卷土重来，如今人们担心白喉疫情也可能重现江湖。

健康专家表示，疫苗犹豫是全球日益严重的一大问题，但巴西的情形尤其令人担忧。拥有2.03亿人口的巴西，直到近年仍被誉为大规模疫苗接种行动的拥护者。

然而，一场反疫苗运动自2016年左右开始延烧，并且很快透过强大的盟友，即2019年至2022年担任巴西总统的波索纳洛（Jair Bolsonaro）博得巨大影响力，因为波索纳洛拒绝接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗，更戏称打疫苗「可能把你变成鳄鱼」。

公共政策智库「科学问题研究所」（Question of Science Institute）负责人巴斯特纳克（Natalia Pasternak）告诉法新社：「很难过看到一个疫苗接种计画曾为世界树立榜样的国家，如何突然间遭到反疫苗运动破坏…看到50年的工作成果如此轻易地在3年间被摧毁，真令人难过。」

专家表示，造成疫苗接种率下降的因素很多，包括无法及时补接种疫情期间延后的疫苗、无法获得医疗保健，以及对曾无处不在的疾病危险认知不断下降。

但专家表示，一个新的因素正令情况变得更糟，那就是疫情期间爆发的政治、对立和假讯息结合而成的有毒综合体，如今在全球已渐趋普遍。

© 2023 AFP