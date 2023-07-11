（法新社纽约10日电） 美国东北部多州因为豪大雨和洪水，今天成了汪洋一片。纽约州昨天的暴风雨和山洪冲毁公路，造成1人死亡。

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美国国家气象局（National Weather Service）表示，纽约州、新泽西州、康乃狄克州、宾州、麻萨诸塞州和佛蒙特州出现快速降雨和「危及生命」的山洪爆发，已针对部分地区发布洪水警报。

纽约州9日的大雨让街道变成汹涌的水道，冲毁桥梁，导致道路无法通行，州长侯可（Kathy Hochul）宣布两个郡进入紧急状态。

纽约州橘郡紧急事务管理局（Orange County Emergency Management）今天证实，「历史性洪水」重创哈德逊河谷（Hudson Valley），1名35岁女子在海兰瀑布（Highland Falls）遇难。

侯可说，这名女子在山谷山洪爆发时试图带着爱犬撤离受损的房屋，却遭洪水冲走丧命，「她的未婚夫亲眼目睹她被卷走」。

侯可昨天表示，多达200毫米的降雨量造成「山洪爆发，危及生命」。

美国铁路公司（Amtrak）发布声明说，「由于天候条件恶劣」，纽约市和州首府阿尔巴尼（Albany）之间的铁路服务上午5时30分起暂停。

侯可说，雨势似乎正往东朝佛蒙特州移动，执法部门稍早表示，佛蒙特州4郡出现大雨，多条道路被冲毁封闭。

国家气象局在州警报中表示，「山洪已经发生」，预计佛蒙特州部分地区今天将出现「灾难性洪水」。

佛蒙特州州长史考特（Phil Scott）宣布该州进入紧急状态。

© 2023 AFP