美国男为经商买终生机票 30年里程可来回月球48趟

（法新社纽约10日电） 30年来，美国商人史塔克（Tom Stuker）搭乘的飞机里程数约达3700万公里，相当于地球到月球来回48趟，号称全球飞航里程最多的旅客，但他一点都不担心自己的碳足迹有多少。

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69岁的史塔克估算，他待在飞机上和机场里的时间，加总起来大概有3年。

史塔克在新泽西州经商，平均每年要飞160万公里，但单单2019年他就飞了241万公里。他向法新社坦言，连他自己也觉得这样的里程数太多，「再也不想这样飞了」。

史塔克在1990年以51万美元（以目前汇率换算约新台币1600万元）向联合航空（United Airlines）购买终生有效、可两人同行的头等舱通行证，还为此申请贷款。当时，他的汽车产业谘询生意正在扩张，尤其是在澳洲。

史塔克说：「我大概花了半小时从头到尾向银行员解释，他好几次想要打消我的念头。」

这张飞航通行证可能让他省了数百万美元，但联合航空似乎也很满意这笔生意，还把史塔克的名字印在旗下3架飞机上。

取得通行证后，史塔克平均每周飞了3万5400公里，每年大概要去澳洲20趟。

美国媒体数度报导他的故事，他也在社群媒体上招来一些谩骂，有人指责他助长全球暖化。他说：「最近有一个人发文说，他希望我和我全家死于我的碳足迹。」

航空业的二氧化碳排放量占全球总量的3%，专家说，由于飞机会排放其他气体和凝结尾迹，更加剧了航空业对气温上升的影响。

科学家认为，在使用现行燃料的情况下，若每年减少2.5%的航空交通量，或在2050年之前过渡到使用9成碳中和的混合燃料，就可以控制住航空业对气温进一步上升的影响。

史塔克坚称：「问题不在乘客…解决问题的唯一办法在于航空业本身，而航空业正花费数以百万计美元来减少整体碳排放量。」

史塔克累积了上亿飞行常客里程，可用来兑换豪华酒店和高级餐厅消费，还有许多礼品卡供亲朋好友使用。

史塔克个人在飞机上最享受的是食物。他说：「其实我得开始少吃点了，我在（COVID-19，2019冠状病毒疾病）疫情期间瘦了65磅（约29.5公斤）。」

至于他确保旅程顺畅的诀窍，就是搭乘当天第一个航班，因为通常较便宜、乘客较少，也比较不受误点影响，所以「早点起床吧！」

© 2023 AFP