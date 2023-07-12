加拿大湖泊默默记录历史 或可证明地球新纪元

（法新社加拿大密尔顿11日电） 加拿大安大略省小而深的克劳福湖（Crawford Lake）内所含沉积物，今天被科学团队认定提供了证据，证明地球约70年前已因人类活动影响而进入了新的地质篇章：人类世（Anthropocene）。

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布洛克大学教授（Brock University）教授麦卡锡（Francine McCarthy）解释说，这座湖泊「很深，但不是很大」，这「意味着湖水不会一直混合到底部」，也就是说，「湖中积累的沉积物不会受到干扰」。

而采自克劳福湖湖底沉积物的核心检体中，已找到塑胶微粒、燃烧石油煤炭引发的飞灰，也找到核弹试爆残渣。「人类世工作团」（Anthropocene Working Group, AWG）因此认为，这座湖泊是最佳的单一「宝藏库」，可以证明地球史已展开一个全新且挑战性的篇章。

工作团成员、南安普敦大学教授康迪（Andy Cundy）说：「这些资料显示，从20世纪中叶开始发生明显的变化，将地球系统带离了『全新世』（Holocene）正常范围。」 所谓的全新世始于1万1700年前，是上一个冰河时期结束时所开始的时期。

工作团主席、伦敦大学学院教授特纳（Simon Turner）说：「克劳福湖湖底发现的沉积物，提供了过去数千年近来环境变化的细腻纪录。」

这些变化目前正醒目的上演：上周是全球有纪录以来最热的一星期；失控的森林野火在加拿大肆虐多个月；美国和中国则在同时因应前所未见的高温、洪水和干旱。

同时，人类燃烧的化石燃料之多，全球暖化元凶二氧化碳浓度已增加了一半。

最近几周，海平面温度更创下新高，上个月南极海冰面积比前一次的6月历史低点还少了17%。

国际地层学委员会（ICS）于2009年授权地质学家团队评估人类世的证据。根据这个委员会的规定，从全新世过渡至人类世，必须要有一个同步的「主要标记」来界定一个「分界点」，而这个标记所留下的地质痕迹，必须要在几乎地表各地都有。

康迪解释说，对人类世来说，1950年代氢弹试爆释放的钸元素，提供了上述规定所要求的「全球特徵」。

他说，这意味着1952年，也就是美国在马绍尔群岛（Marshall Islands）试爆世界上第一枚氢弹的那一年，可能成为地球进入人类世的关键年分。

© 2023 AFP