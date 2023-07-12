印度第2次挑战无人登月任务 预定7/14发射火箭

（法新社班加罗尔12日电） 印度预定7月14日发射火箭，再度挑战4年前失败的无人登月任务。如果这次登月艇顺利着陆，印度将成为继俄罗斯、美国、中国之后，世界第4个成功登月的国家。

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印度2019年7月以「月球飞船2号」（Chandrayaan-2）挑战登陆月球，但登月器坠毁月表，任务以失败告终。

有些人乐观认为印度太空研究组织（Indian Space Research Organisation，ISRO）这次任务会成功。

印度太空研究组织的发动机和零组件主要供应商Godrej & Boyce执行长韦玛（Anil G. Verma）表示：「我们确信这次任务会成功，为所有投入任务的人员带来自豪和认同。」

媒体报导，这次为期14天的任务耗资7460万美元，目标是让登月车顺利着陆以探索月球表面。

自2008年首次将探测器送入绕月轨道以来，印度的太空计画在规模与气势上都显着成长。2014年，印度领先其他亚洲国家，率先将卫星送入环绕火星的轨道；3年后，印度太空研究组织又在单次任务中发射了104颗卫星。

这次火箭升空预计将有大批民众围观，任务预定在当地时间14日下午2时35分（台湾时间下午5时5分）在清奈（Chennai）北方的达万太空中心（Satish Dhawan Space Centre）展开。

© 2023 AFP